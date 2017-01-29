Борьбе с ИГ в Ираке может помешать миграционная политика Трампа

Багдад, 29 января. Власти Ирака намерены заявить Вашингтону, что ограничения на въезд в США граждан стран с преимущественно мусульманским населением может сказаться на сотрудничестве по борьбе с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники среди иракских парламентариев.

По утверждению источников, Багдад намерен призвать администрацию США смягчить последствия введения указа главы государства Дональда Трампа в сфере миграционной политики. Причем Ирак еще не давал официальных комментариев в связи с этим.

Ранее иракское народное шиитское ополчение в ответ на решение Трампа, в свою очередь, призвало правительство Ирака запретить въезд американцам и выслать уже находящихся в стране американцев.