NASA подсчитало, сколько радиации получает пассажир самолета



Вашингтон, 29 января. Эксперты NASA выяснили, какую дозу радиации получает человек во время полета на самолете. В рамках исследования специалисты два года подряд занимались запуском воздушных шаров со спецоборудованием.

Оказалось, что уровень радиационного облучения напрямую связан с высотой полета. По итогам анализа полученных данных ученые заявили, что самую большую дозу получают пилоты самолётов, выполняющих рейсы на предельных высотах.

Кроме того, они установили, что магнитосфера Земли в некоторой степени способна защитить от воздействия радиации. По мнению авторов исследования, чем ближе к поверхности планеты находится человек, тем более он защищен от облучения, пишет НСН.

