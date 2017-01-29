Фильм «Последние люди в Алеппо» победил на кинофестивале «Сандэнс»

Вашингтон, 29 января. Кинокартина «В этом мире я не чувствую себя как дома» стала победителем фестиваля независимого кино «Сандэнс».

Торжественная церемония закрытия фестиваля состоится в это воскресенье, 29 января.

Первая работа американского режиссера Мэйкона Блэра «В этом мире я не чувствую себя как дома» стала лучшей в номинации «Американский драматический фильм». Главную роль в ленте сыграл американский актер Элайджа Вуд.

Лучшим зарубежным фильмом стала картина шведского режиссера Тарика Салеха «Происшествие в отеле Хилтон на Ниле». В номинации «Лучший американский документальный фильм» победу одержала картина «Дина» Дэна Сикленса и Антонио Сантини.

«Лучшим зарубежным документальным фильмом» стал фильм «Последние люди в Алеппо».