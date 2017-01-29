«Манчестер Юнайтед» готов продать Руни китайцам за рекордную сумму

Лондон, 29 января. Руководство футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» рассматривает предложение от неназванного китайского ФК о продаже нападающего сборной Великобритании Уэйна Руни. Китайская сторона готова заплатить за футболиста рекордную сумму. Об этом сообщает Mirror.

Китайский клуб, название которого не разглашается, готов предложить Руни контракт на общую сумму £140 млн. По информации издания, с предложением согласились и тренер «МЮ» Жозе Моуриньо, и собственники футбольного клуба. Если сделка состоится, это сделает Руни самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Пока этот титул носит бывший коллега Руни по «МЮ» Карлос Тевес. Играя за «Шанхай Шеньхуа», он зарабатывает около £650 тыс. в неделю.