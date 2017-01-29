Норвегия скорбит из-за указа Трампа о запрете на въезд мигрантов в США

Осло, 29 января. Норвежская сторона раскритиковала «прискорбный» указ президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, посвященный приостановке приема беженцев.

«Я обеспокоен решением последних дней и сигналами от администрации Трампа», — объяснил министр иностранных дел Норвегии Берге Бренде.

Дипломат также напомнил о том, что более 65 миллионов человек пытаются убежать от конфликтов и войн.

Напомним, ранее пресс-секретарь правительства Ирака Саад аль-Хадиси выразил надежду на то, что ограничение на въезд беженцев в США является временной мерой.

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