Сирия, 29 января. Боевики ИГ* попытались вернуть часть территорий в одном из восточных районов Мосула. Силы операции «Гнев Евфрата» отбили массированную атаку террористов к западу от Ракки. Сирийские войска вернули стратегически важные позиции в районе базы «Т-4» на востоке провинции Хомс, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Латакия

Войска Сирийской арабской армии (САА) нанесли серию ракетных ударов по опорным пунктам боевиков оппозиционных формирований, дислоцирующихся в районе населенного пункта Кабани в северной части провинции Латакия. Удары были выполнены в преддверии готовящегося наступления повстанцев на позиции правительственных сил, о чем стало известно благодаря разведке САА. В ходе обстрела было ликвидировано несколько боевиков, многие получили ранения. Север Латакии остается главной горячей точкой преимущественно мирной провинции. В целом установленный в конце прошлого года на территории САР режим без огня в Латакии практически не нарушался. Таким образом, эта провинция остается одним из самых стабильных с точки зрения безопасности регионов в Сирии. Данная тенденция связана, в частности, с размещением в Латакии российской авиабазы «Хмеймим».

Провинция Алеппо

В окрестностях города Аль-Баб в восточной части провинции Алеппо по-прежнему неспокойно. Наряду с Сирийской свободной армией (ССА)**, которая продолжает атаковать отряды ИГ к югу от города в рамках их с Турцией совместной антитеррористической кампании «Щит Евфрата», военнослужащие правительственной армии начали наступление на позиции террористов на западе от Аль-Баба. В данный момент сирийская артиллерия ведет массированный огонь по местам концентрации сил «Исламского государства» в районе населенного пункта Туман, расположенного в восьми километрах к западу от города. Информация о ходе наступления пока устанавливается. Террористы ИГ контролируют обширные территории на востоке Алеппо, в том числе крупные города Аль-Баб и Дейр Хафер. Помимо сил операции «Щит Евфрата» и сирийской армии, в регионе на позиции террористов также наступают вооруженные курдские формирования, которые преследуют собственные территориальные интересы в этой части провинции.

Провинция Хомс

В восточной части провинции Хомс в районе правительственной авиабазы «Т-4» продолжаются бои между войсками сирийской армии и отрядами боевиков ИГ. Подразделения САА провели серию массированных атак, в результате чего им удалось немного оттеснить террористов назад с их позиций и освободить здание заброшенной военной части, откуда ранее боевики регулярно вели обстрелы. Таким образом, сирийские войска продолжают понемногу продвигаться в зачистке территорий в регионе, часть которого, в том числе Пальмира, была вторично захвачена в результате внезапного удара ИГ 11 декабря 2016-го года. Из-за крайне плотной обороны террористов, которые усилили свои позиции в регионе новой партией техники и отрядами наемников из Катара и Саудовской Аравии, сирийские войска в рамках контрнаступления продвигаются постепенно и осторожно.

Провинция Дейр эз-Зор

По информации одного из сирийских новостных агентств, ВВС САР вслед за операцией ВКС России нанесли несколько авиаударов по опорным пунктам боевиков ИГ недалеко от населенного пункта Таль Брок, находящегося на востоке от правительственного аэродрома к югу от Дейр эз-Зора. Как сообщает источник, в результате массированной бомбардировки были убиты и ранены по меньшей мере 30 террористов. Таким образом, благодаря активной работе ВВС Сирии в окрестностях Дейр эз-Зора, а также помощи российской стороны ситуация в регионе сдвинулась с мертвой точки: уже несколько лет город практически полностью контролируется «Исламским государством». Однако в последнее время сирийским войскам удалось отбить часть территорий на окраинах Дейр эз-Зора.

Провинция Идлиб

Грузовые самолеты ВВС Сирии доставили гуманитарный груз жителям населенных пунктов Кефрая и Аль-Фуа, расположенных на севере от города Идлиб. Несколько тонн гуманитарной помощи от Всемирной продовольственной программы будет распределено между сотнями семей. В состав груза вошли продукты питания, одежда и другие предметы первой необходимости. Жилые районы Кефраи и Аль-Фуа регулярно обстреливаются боевиками так называемой умеренной оппозиции. Дислоцирующиеся в этой части провинции отряды повстанцев используют против гражданского населения тяжелые минометы и артиллерию. В результате массированных обстрелов погибли несколько десятков местных жителей, многие из них — женщины и дети. Кроме того, большинство зданий в этих поселениях частично или полностью разрушены.

Провинция Ракка

Обстановка к западу от Ракки несколько обострилась. В данный момент бои в этой части провинции идут сразу на нескольких фронтах. Интенсивные перестрелки между террористами ИГ и бойцами Сирийских демократических сил (SDF)*** отмечаются вблизи населенного пункта Сахл Аль-Хашаб. Взаимные обстрелы ведутся с применением артиллерии и ракетных установок. Кроме того, в районе поселения Джаб Аль-Шаир отряды боевиков предприняли попытку прорыва обороны сил операции «Гнев Евфрата». Бойцы SDF понесли серьезные потери в живой силе, однако им удалось сдержать натиск сил «Исламского государства». В этом районе пока продолжаются короткие перестрелки. Масштабная антитеррористическая кампания «Гнев Евфрата», в которой принимают участие войска SDF и курдские отряды народной самообороны (YPG), проходит под командованием Вашингтона. Операция началась еще в ноябре 2016-го года, однако значительного продвижения по-прежнему не наблюдается, так как столкновения продолжаются только в северных и западных окрестностях города Ракка.

Провинция Хама

Подразделения правительственной армии провели ответный обстрел опорных пунктов боевиков оппозиционных группировок в районе населенного пункта Аль-Кантара, расположенного в южной части провинции Хама. Сирийские военнослужащие наносили удары из тяжелых артиллерийских орудий и пулеметов. В результате не меньше шести боевиков были ликвидированы в ходе обстрела. На территории Хамы действуют в основном боевики вооруженных оппозиционных организаций. Часть повстанческих группировок, оставшихся под контролем командования «Джебхат ан-Нусры», продолжают наносить удары по позициям вооруженных сил САР, несмотря на введенный на всей территории Сирии режим тишины.

Ирак

Террористы ИГ предприняли попытку вернуть часть территорий в восточной части Мосула, которая недавно была полностью освобождена подразделениями иракской армии и бойцами проправительственного шиитского ополчения «Хашд Аль-Шааби». Боевики провели массированную атаку позиций правительственных сил на окраине района Аль-Баас. Тем не менее, как информирует источник в командовании международной коалиции, иракским подразделениям все-таки удалось отразить атаку после трехчасового противостояния. В ходе столкновения были убиты девять боевиков. Однако несколько террористов скрылись в мирных кварталах Восточного Мосула. Службы безопасности Ирака в данный момент уже приступили к их поиску. В скором времени стартует следующий этап масштабной антитеррористической кампании западной коалиции во главе в США в районе Мосула. В рамках новой фазы операции правительственные войска приступят к зачистке от боевиков территории западных районов города, которые пока полностью оккупированы террористами «Исламского государства».