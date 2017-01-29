Российские туристы будут получать визы по прибытии в ОАЭ

Абу-Даби, 29 января. Премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Рашид Аль Мактум в воскресенье утвердил постановление о предоставлении россиянам виз на всех пограничных пунктах при въезде в страну. Об этом сегодня сообщает агентство ОАЭ.

Согласно данным агентства, россияне будут получать визу сроком на месяц с возможностью однократного продления ее на аналогичный срок. Сообщается, что данное решение приняли по причине интереса в укреплении взаимного сотрудничества между Москвой и Абу-Даби.

Стоит отметить, что ОАЭ — одно из популярнейших мест среди российских туристов.

Ранее стало известно, что российские путешественники в Турции смогут расплачиваться рублями.