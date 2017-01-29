САА полностью освободила от боевиков район Вади-Барада близ Дамаска

Дамаск, 29 января. Сирийская армия полностью очистила от боевиков район Вади-Барада, расположенный недалеко от Дамаска. Об этом сообщает SANA.

Благодаря серии успешных военных операций сирийским бойцам удалось вернуть в населенные пункты данного района безопасность и стабильность, доложило командование. Район стал известен после того как из-за действий боевиков в Дамаске было приостановлено водоснабжение.

Военным также удалось заключить в некоторых деревнях соглашения о перемирии, и мирные жители смогли беспрепятственно покинуть районы боевых действий. В частности, эта схема была применена в населенном пункте Айн-аль-Фиджи, в котором находится главный источник воды для Дамаска. Сегодня туда прибыли ремонтные бригады, которые намерены возобновить подачу воды в дома шести миллионов жителей Дамаска.