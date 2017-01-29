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Новости Сирии
Курды назвали единственный для Сирии путь решения наболевших проблем

Курды назвали единственный для Сирии путь решения наболевших проблем

16:56  29 Января 2017
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Курды назвали единственный для Сирии путь решения наболевших проблем

Москва, 27 января. Все наболевшие проблемы Сирии можно решить лишь путем федерализации, заявил представителям СМИ спикер курдского объединения Северной Сирии Али Абдессалям.

«Только демократическим путем, только через федерализацию Сирии можно решать все наболевшие вопросы страны»,  — заявил Абдессалям.

По словам представителя курдов, страна сейчас «де-факто расколота». Курды убеждены, что необходимо найти формулу, которая позволит Сирии сохранить единство, но чтобы при этом каждый чувствовал, что его права соблюдены. Али Абдессалям подчеркнул, что «единственный выход  — это путь федерализации Сирии».

Таисия Григорьева
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