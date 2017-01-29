Загадочная гибель учредителя Soho Rooms удивила работников клуба

Москва, 29 января. Следственный комитет продолжает устанавливать обстоятельства гибели 41-летнего учредителя клуба Soho Rooms Сергея Ткаченко. Мужчина выпал из окна 19-го этажа одного из жилых домов в Шмитовском проезде в Москве. В Soho Rooms не могут поверить, что Ткаченко больше нет в живых. Все это как странно, считают его бывшие коллеги.

Пиар-директор Soho Rooms Жасмин Фогельман рассказала, что ни разу не видела мужчину «каким-то злым или сильно эмоциональным». «Это очень как-то странно, Сережа очень спокойный был для этого», — поделились она в комментариях телеканалу РЕН ТВ.

Кроме того, она подчеркнула, что никогда не видела Ткаченко в состоянии алкогольного опьянения, а совсем скоро он собирался жениться и «был достаточно доволен и счастлив».