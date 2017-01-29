США утаили провальный запуск баллистической ракеты Trident в 2011 году

Вашингтон, 29 января. Военные США могли утаить неудачный запуск баллистической ракеты Trident в 2011 году. Об этом сообщает Sunday Times со ссылкой на источник, близкий к вооруженным силам США.

Причину провала запуска источник назвать затруднился, однако известно, что разработчикам было выделено почти 270 млн долларов, чтобы устранить неполадки в системе наведения ракет. В общей сложности на модернизацию и устранение проблем в старых ракетах американские власти выделили более 1,75 млрд долларов.

Проблемы с системой наведения у ракет Trident II D5 случались уже не раз. Их вероятной причиной могут быть химические реакции, которые происходят при длительном хранении ракет.