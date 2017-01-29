Сирия: жители Дамаска получат свежую воду уже завтра

Дамаск, 29 января. Уже в понедельник в дома мирных жителей Дамаска и пригородов сирийской столицы вернется питьевая водопроводная вода: губернатор столичной провинции Али Ибрагим заявил, что подача воды из питающего Дамаск источника Айн-эль-Фиджи будет восстановлена в понедельник, после того как специалисты проверят ее безопасность.

По словам губернатора, системе подачи питьевой воды в для Дамаска был нанесен «незначительный урон». «После очистки резервуара и проведения замеров воды будут включены насосные агрегаты», — рассказал Али Ибрагим.

Напомним, водоснабжение Дамаска было существенно ограничено в конце декабря прошлого года, когда стало известно, что террористы из группировки «Джебхат ан-Нусра» (террористическая группировка запрещена в РФ) повредили оборудование водонасосной станции и отравили питьевую воду дизельным топливом. В ходе переговоров удалось достичь договоренности о выходе боевиков группировки из района Айн-эль-Фиджи, а рабочие смогли приступить к восстановлению системы водоснабжения.