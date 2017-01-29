Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на чемпионате Европы в Польше

Варшава, 29 января. Российская сборная завоевала золото в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону, который прошел в польском городе Душники-Здруй.

Серебро завоевали норвежские биатлонисты, а представители Украины финишировали третьими. Российские биатлонисты допустили шесть ошибок на огневых рубежах. Финишировали они с общим временем 1 час 12 минут.

Напомним, в составе российской сборной выступили Ирина Старых, Светлана Слепцова, Алексей Волков и Александр Логинов.

Ранее россиянка Ирина Старых победила в индивидуальной гонке на европейском первенстве, которое стартовало в Польше.