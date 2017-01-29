Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на чемпионате Европы в Польше
Варшава, 29 января. Российская сборная завоевала золото в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону, который прошел в польском городе Душники-Здруй.
Серебро завоевали норвежские биатлонисты, а представители Украины финишировали третьими. Российские биатлонисты допустили шесть ошибок на огневых рубежах. Финишировали они с общим временем 1 час 12 минут.
Напомним, в составе российской сборной выступили Ирина Старых, Светлана Слепцова, Алексей Волков и Александр Логинов.
Ранее россиянка Ирина Старых победила в индивидуальной гонке на европейском первенстве, которое стартовало в Польше.
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