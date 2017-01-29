Итальянские журналисты нашли много общего у Трампа и Папы Римского

Рим, 29 января. Между Папой Римским Франциском и новым президентом США Дональдом Трампом есть много общего. Об этом пишет издание Politico.

Как отметили итальянские журналисты, Франциск часто общается со сторонниками через социальные сети, а также активно импровизирует в ходе выступлений, стараясь угодить аудитории, которой он не симпатизирует.

Напомним, ранее понтифик Франциск призвал нового главу США Дональда Трампа бороться с бедностью.

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