Сирия: войска Асада отбили атаки «Джебхат ан-Нусры» в провинции Хомс

Дамаск, 29 января. Сирийские правительственные войска отразили нападение террористов из группировки «Джебхат ан-Нусра» в северо-восточной части сирийской провинции Хомс. Нападавшие террористы понесли значительные потери.

Силы террористической группировки попытались прорвать оборону правительственной армии на линии, соединяющей населенные пункты Кафр Лаха, Аль-Тибет аль-Карбие и Талдоу, однако отступили после того как понесли значительные потери в живой силе и технике. В дальнейшем правительственные силы перешли в наступление и обстреляли позиции «Ан-Нусры» (террористическая группировка запрещена в РФ) в северной части провинции Хомс, сообщает Fars News.

Параллельно правительственные силы атаковали позиции ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в РФ) близ Пальмиры, отразив очередное нападение на авиабазу Т4.

Между тем, напомним, как сообщала «Газета.ru», силы террористов «Исламского государства» продолжают атаковать правительственные войска, обороняющие находящийся в осаде сирийский город Дейр-эз-Зор.