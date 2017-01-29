Недовольным Трампом американцам прописали читать Чехова

Вашингтон, 29 января. Недовольным приходом к власти Дональда Трампа американцам посоветовали читать рассказы Антона Чехова. Такой призыв опубликовало издание Foreign Policy. По мнению автора материала Эмили Тамкин, именно Чехов является «антидотом сочувствия» на фоне новостей о «стенах и тарифах», тиражируемых СМИ США.

Особое внимание в материале она уделила рассказам «Палата №6», «Скрипка Ротшильда», «Анюта», «Припадок», «Враги» и «Дама с собачкой». Выбор каждого Тамкин объясняет с помощью небольшого описания. Так, «Скрипка Ротшильда», как пишет журналистка, представляет историю о человеке, который «учится не быть антисемитом». В «Палате №6», по ее словам, Чехов объясняет, что разницу между палатой в психбольнице и теплой аудиторией легко не видеть только тому, кто сам в этой палате не лежит. Рассказ «Анюта» журналистка описывает, как историю о студенте-медике, который относится к женщине как к реквизиту для учебы.

«Нам всем нужно напоминание о том, что да, жизнь может быть хуже — и, возможно, скоро так и будет», — резюмировала Тамкин.