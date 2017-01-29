Литовский депутат требует отнять у России Калининградскую область

Вильнюс, 29 января. Депутат литовского Сейма Линас Бальсис предложил забрать у России Калининградскую область усилиями Литвы или Евросоюза. Об этом сообщает Baltnews.lt.

Парламентарий выразил мнение, что Калининград не был отдан России навсегда.

«Было сказано: отдаем под администрацию СССР до тех пор, пока в Европе не будет подписан окончательный мирный договор», — заявил он.

Бальсис считает, что возвратом Калининграда должны заниматься либо Литва, либо руководство Евросоюза, или же они должны объединить свои усилия. Депутат обвинил Россию в нарушении послевоенного устройства Европы присоединением Крыма.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году в результате всенародного референдума, на котором подавляющее большинство крымчан высказались за то, чтобы полуостров вернулся в состав РФ.