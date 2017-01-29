Ученые объяснили, почему женщины любят мужчин постарше

Москва, 29 января. Некоторые представительницы прекрасной половины человечества предпочитают взрослых мужчин. Ученые объяснили, почему же женщины выбирают в партнеры мужчин постарше.

В результате исследований специалисты пришли к выводу, что отдающие предпочтение зрелым мужчинам женщины или же выросли в неполной семье, или находятся в поиске опытного и обеспеченного партнера.

Психологи провели ряд экспериментов и выяснили, что такие женщины в своем большинстве ищут во взрослом партнере отца. С другой стороны, женщины ищут опытного мужчину, поскольку молодые люди не умеют ухаживать и делать комплименты.

Стоит отметить, что зрелые представители сильного пола намного чаще дарят своим возлюбленным презенты, и их отношение к пассиям более серьезное. Кроме того, по мнению исследователей, взрослые мужчины более состоятельны в финансовом плане.