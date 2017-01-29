Ужаснувшийся выборами в США Шульц вступил в борьбу за пост канцлера ФРГ

Берлин, 29 января. Бывший глава Европарламента Мартин Шульц объявил о своем участии в борьбе за пост канцлера ФРГ. При этом политик признался, что предвыборная гонка в США привела его в ужас. Такое не должно произойти в Германии, подчеркнул он.

Кандидатуру Шульца выдвинул лидер Социал-демократической партии ФРГ Зигмар Габриэль. По данным Spiegel, скоро Шульц может занять пост Габриэля, так как тот недавно был назначен министром иностранных дел ФРГ.

Сам Шульц уже заявил о полной режимости СДПГ одержать победу на выборах в Бундестаг и возглавить правительство страны. «Я вступаю в (предвыборную) борьбу с намерением стать канцлером ФРГ», — сказал он. «СДПГ вступает в нее со стремлением стать мощнейшей политической силой в нашей стране», — сказал он в ходе своего выступления Берлине перед однопартийцами в Берлине. При этом он призвал к «справедливому обращению» с политическими конкурентами. «То, что мы наблюдали в США, ужаснуло меня. Это не должно произойти в Германии», — сказал он.