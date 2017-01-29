Пальмира: вертолеты и штурмовики ВКС РФ освободят город от ИГ

Пальмира, 29 января. Россия усилила роль ВКС РФ в операции по освобождению Пальмиры от боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ). Ключевую роль будут играть связки вертолетов Ка-52 со штурмовиками Су-25. Об особенности данной связки рассказал в эфире радио Sputnik заслуженный военный летчик России Владимир Попов.

В СМИ появилась информация о том, что вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и штурмовики Су-25 «Грач» войдут в авиагруппу. По словам заместителя главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженного военного летчика России, генерал-майора Владимира Попова, связка Ка-52 с Су-25 при освобождении древней Пальмиры – один из тактических приемов, которые могут использовать для повышения эффективности вертолетной авиации и самолетных ударных комплексов.