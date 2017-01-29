Режим КТО отменен в Хасавюрте, все боевики уничтожены

Хасавюрт, 29 января. Представители Оперативного штаба Национального антитеррористического комитета в Дагестане сообщили о завершении контртеррористической операции, проведенной в Хасавюрте и отмене режима КТО в городе. Все боевики, заблокированные в одном из домов по улице Келдыша, были уничтожены в результате боя.

«В 15.10 по московскому времени режим КТО в Хасавюрте снят в связи с завершением всех оперативных мероприятий», — сообщил представитель Оперативного штаба НАК.

Напомним, как сообщала «Газета.ru», режим контртеррористической операции был введен в связи с проверкой оперативной информации по поводу нахождения в одном из частных домов в Хасавюрте группы вооруженных людей. Спецназ ФСБ блокировал дом. Засевшие в доме члены бандформирований отказались сдаться и открыли огонь по оперативникам. В ответ все трое вооруженных боевиков были уничтожены.