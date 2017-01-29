Посольство РФ в Лондоне поймало журналистов BBC на лжи о Сирии

Лондон, 29 января. Посольство Российской Федерации в столице Великобритании обвинило BBC в искажении информации об отношении Москвы к «умеренной» сирийской оппозиции.

Ранее представители британской телерадиовещательной организации поведали о телефонном разговоре между США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным. В сообщении было указано, что российская сторона якобы считает террористами всех оппозиционеров, которые выступают против президента САР Башара Асада.

«Постправда BBC: на самом деле Россия отличает террористов от настоящей сирийской оппозиции – посмотрите на переговоры в Астане. Лицензия на ложь?!» — отметили российские дипломаты.

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