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Новости Сирии
Посольство РФ в Лондоне поймало журналистов BBC на лжи о Сирии

Посольство РФ в Лондоне поймало журналистов BBC на лжи о Сирии

16:48  29 Января 2017
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Посольств РФ в Лондоне поймало журналистов BBC на лжи о Сирии

Лондон, 29 января. Посольство Российской Федерации в столице Великобритании обвинило BBC в искажении информации об отношении Москвы к «умеренной» сирийской оппозиции.

Ранее представители британской телерадиовещательной организации поведали о телефонном разговоре между США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным. В сообщении было указано, что российская сторона якобы считает террористами всех оппозиционеров, которые выступают против президента САР Башара Асада.

«Постправда BBC: на самом деле Россия отличает террористов от настоящей сирийской оппозиции – посмотрите на переговоры в Астане. Лицензия на ложь?!» — отметили российские дипломаты.

Читайте по теме: Трамп vs принц Чарльз: почему глобальное потепление может рассорить США и Британию

Алексей Громов
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