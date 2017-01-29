США — страна мигрантов: вслед за Рианной на Трампа ополчились другие звезды

Вашингтон, 29 января. Американская певица Рианна стала одной из многих, кто раскритиковал политику президента США Дональда Трампа в отношении мигрантов.

Напомним, ранее известная исполнительница в своем микроблоге в социальной сети Twitter написала, что это отвратительный закон (в отношении мигрантов). Кроме того, Рианна назвала миллиардера «аморальной свиньей».

Скандальная певица Майли Сайрус опубликовала снимок с подписью «Поддержим мигрантов». Американский кинорежиссер-документалист Майкл Мур также вступился за мигрантов. По словам 62-летнего режиссера, он и десятки миллионов других людей очень сожалеют о такой политике Трампа.

Основатель сети Facebook Марк Цукерберг тоже высказался по поводу нового распоряжения республиканца. Он написал, что его дедушка и бабушка из Германии, Австрии и Польши. Родители его супруги Присциллы из Китая и Вьетнама. Также он отметил, что США — страна мигрантов.

«Как и многие из вас, я обеспокоен влиянием недавнего указа, подписанного Трампом», — написал Цукерберг.

Напомним, что ранее вступил в силу указ Трампа, который ужесточает въезд в США для мигрантов.