Установлены личности женщины и девочки, упавших под поезд в метро Москвы

Москва, 29 января. Установлены личности женщины и ее десятилетней дочери, упавших под поезд в метро Москвы. Как сообщалось ранее, женщина погибла от полученных травм, за жизнь ее дочери борются врачи.

Как стало известно ФАН, погибшую зовут Елена К. Она скончалась минувшей ночью в 67-й больнице Москвы. Десятилетняя Даша еще жива. Она находится в реанимации в детской клинической больнице №9. Ее состояние врачи оценивают как крайне тяжелое, уточнил источник Федерального агентства новостей.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла накануне на станции метро «Молодежная». В результате падения под поезд женщина получила открытую черепно-мозговую травму, а ее дочь — многочисленные ушибы и травмы.