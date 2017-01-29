Шесть нарколабораторий уничтожены в Афганистане

Кабул, 29 января. Правоохранительные органы Афганистана смогли ликвидировать шесть подпольных лабораторий по производству наркотиков. Об том журналистам рассказали представители министерства обороны страны.

Масштабная операция прошла 27 апреля в провинции Гильменд. В результате были уничтожены лаборатории и химические компоненты, а также убит один боевик.

Ранее стало известно о том, что в Афганистане были ликвидированы 36 боевиков так называемого «Исламского государства» (деятельность организации запрещена в России).

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