Генштаб РФ назвал единственный источник власти в Сирии

Москва, 29 января. Согласно российскому проекту конституции Сирии, страна является демократическим государством, главным источником власти в котором является народ. Об этом сообщил замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС России Станислав Гаджимагомедов.

Представитель Генштаба раскрыл основные принципы государственного устройства Сирии согласно российскому проекту конституции.

«Проектом конституции определено, что Сирия является современным демократическим государством с республиканской формой правления. Это государство должно строиться на принципах народовластия, верховенства закона и равенства перед ним», — заявил Гаджимагомедов.

Замначальника главного оперативного управления Генштаба подчеркнул, что народ Сирии будет определять судьбу страны самостоятельно — либо путем проведения всенародного референдума, либо через свободно выбранных посредников.