Химоружие и ракеты ИГ обнаружены на складах в Ираке

Багдад, 29 января. Во время исследования складов, оставшихся после отступления сил террористической группировки «Исламское государство» с позиций на левом берегу реки Тигр близ иракского города Мосул, иракские и французские специалисты обнаружили большие запасы химического оружия, а кроме того — ракеты дальнего и ближнего радиуса действия, которые планировалось оснащать химическими и биологическими боезарядами.

Предполагается, что боевики перевезли это вооружение из других стран. На данный момент химические боезаряды ракет анализируются с целью установления веществ, которыми они заряжены. На складах химических ракет, спрятанных в труднодоступной местности близ реки Тигр, побывали корреспонденты Sky News, которые сообщили о десятках ракет и импровизированных пусковых установок.

Напомним, как сообщала «Национальная служба новостей», в настоящее время иракские войска и силы международной коалиции полностью освободили восточную часть города Мосул и перешли к зачистке правобережной части города.

Провал обороны Мосула, как сообщает «Газета.ru», привел к панике среди боевиков — несколько высокопоставленных главарей группировки ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в РФ) бежали, прихватив с собой семьи и доступные деньги.