Базу «Хмеймим» в Латакии защищают комплексы С-400 и «Панцирь»

«Хмеймим» (Латакия, Сирия), 29 января. Сейчас, после сокращения группировки Вооруженных сил РФ в Сирии, Россия сохраняет на аэродроме «Хмеймим» в Латакии мощную систему противовоздушной обороны, так что атаки противника с воздуха авиабазе не страшны.

«От ударов с воздуха аэродром «Хмеймим» по-прежнему будут прикрывать зенитные ракетные системы С-400, а также современные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», — заявил источник, передает «Интерфакс».

Весь периметр аэродрома находится под присмотром военной полиции, авиабаза оборудована самыми современными техническими средствами охраны, а также системами видеонаблюдения.