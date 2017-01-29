Девятиклассников по всей России обяжут сдавать экзамен по устной речи

Москва. 29 января. Российские девятиклассники будут сдавать экзамен по устной речи уже в следующем году. Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева.

Министр уточнила, что в этом году проверять умение школьников «красиво объяснять свои мысли на родном языке» будут в рамках пилотного проекта в нескольких регионах, но уже в 2018 году раздел «устная речь» в рамках итоговой аттестации станет обязательным для девятиклассников по всей стране.

«Мы возвращаемся, по существу, к тому, что мы должны объяснять свои мысли, мы должны красиво разговаривать на родном языке», — отметила Васильева в интервью телеканалу НТВ. По ее словам, пока проект по «устной речи» пилотный, но через год «это будет вся страна».

Васильева также сообщила, что Минобрнауки наполнит образовательные стандарты содержанием к 2017 года, далее ведомство займется разработкой единого образовательного пространства в стране.