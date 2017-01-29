Ирак рассчитывает на скорое снятие ограничений на въезд беженцев в США

Багдад, 29 января. Иракская сторона рассчитывает на то, что запрет на въезд в США мигрантов и жителей ряда мусульманских стран будет временным. Об этом журналистам в воскресенье заявил официальный представитель правительства Ирака Саад аль-Хадиси.

По словам пресс-секретаря, Багдад намерен укреплять отношения с Вашингтоном.

Напомним, ранее премьер-министр Ирака Нури аль-Малики рассказал о том, что внешняя политика экс-президента Соединенных Штатов Америки Барака Обама привела к появлению «Исламского государства» (организация запрещена в РФ).

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