Ирак рассчитывает на скорое снятие ограничений на въезд беженцев в США
Багдад, 29 января. Иракская сторона рассчитывает на то, что запрет на въезд в США мигрантов и жителей ряда мусульманских стран будет временным. Об этом журналистам в воскресенье заявил официальный представитель правительства Ирака Саад аль-Хадиси.
По словам пресс-секретаря, Багдад намерен укреплять отношения с Вашингтоном.
Напомним, ранее премьер-министр Ирака Нури аль-Малики рассказал о том, что внешняя политика экс-президента Соединенных Штатов Америки Барака Обама привела к появлению «Исламского государства» (организация запрещена в РФ).
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