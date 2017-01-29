Генштаб РФ рассказал о преимуществах российского проекта конституции Сирии

Москва, 29 января. Российский проект конституции Сирии имеет сбалансированный характер и составлен с учетом как современных норм устройства светского государства, так и внутрисирийских традиций и обычаев. Такое заявление сделал замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС России Станислав Гаджимагомедов.

Представитель Генштаба отметил, что проект носит рамочный характер и имеет целью обеспечение основных принципов возможного государственного устройства Сирии как суверенного государства. В работе над проектом принимали участие российские востоковеды и специалисты в области конституционного права, а также представители сирийской диаспоры в России.

«По нашему мнению, проект конституции носит нейтральный, сбалансированный характер. Учитывает как современные демократические принципы и нормы светского государства, так и веками действующие внутрисирийские традиции и обычаи», — отметил эксперт.

Также Гаджимагомедов отметил, что проект конституции составлен с учетом пожеланий как официальных властей Сирии, так и оппозиции.