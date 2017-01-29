ИГИЛ выставило детей-боевиков против армии Ирака во время обороны Мосула

Мосул, 29 января. Более трехсот детей, сражавшихся в рядах террористической группировки «Исламское государство», были обнаружены после полного освобождения восточной части Мосула войсками правительства Ирака и международной коалицией против ИГ. Как отмечают специалисты, в рядах группировки находится значительно большее количество детей-боевиков.

Как считают эксперты, террористы «Исламского государства» систематически тренируют боевиков в качестве боевиков и инструментов пропаганды. На видео, записываемых террористами, пленников исламистов казнят юные «палачи», едва научившиеся самостоятельно ходить и с трудом способные удержать в руках оружие. Боевики ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в РФ решением Верховного суда) длительное время использовали ужас, вызываемый кровавой пропагандой и жестокими казнями, для того, чтобы вселять страх в своих противников — в результате во время максимального распространения террористической группировки в Ираке многие иракские солдаты бежали в ужасе от приближающихся боевиков, даже если армейские силы превосходили их численностью.

Напомним, как сообщала «Газета.ru», несколько дней назад правительственные войска Ирака заявили о полном освобождении восточной части Мосула.