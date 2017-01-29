Шестнадцать мирных жителей погибли при авиаударе США в Йемене

Сана, 29 января. Не менее 16 мирных жителей погибли в результате авиационного удара США в Йемене. Об этом сегодня сообщает агентство AFP.

По данным агентства, всего был ликвидирован 41 террорист экстремистской сети «Аль-Каида» (деятельность запрещена на территории РФ).

Напомним, ранее сообщалось о 10 жертвах среди мирных жителей, сообщает ТАСС.

Ранее американские военные совершили рейд в населенном пункте Якла, расположенном в провинции Эль-Бейда. В результате удалось уничтожить одного из главарей «Аль-Каиды» в Йемене Абделя Рауфа ад-Дахаба.