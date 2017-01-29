Новости США: протестующие атакуют аэропорт Кеннеди, Трамп начинает настоящую войну с ИГИЛ

Большая толпа протестующих против строительства стены с Мексикой собралась в зоне 4-го терминала аэропорта им. Джона Кеннеди. Дональд Трамп подписал три исполнительных документа, нацеленных на победу над ИГ. Лидер Христианско-Социального союза в Баварии Хорст Зеехофер обратился к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель с призывом снять санкции с Российской Федерации. Обо всем этом читайте в материале Федерального агентства новостей.

Протест против строительства стены с Мексикой

В зоне прибытия 4-го терминала Международного аэропорта им. Джона Кеннеди, расположенного в районе Кунис юго-восточной части Нью-Йорка, собралась огромная толпа протестующих. Участники митинга вышли, чтобы поддержать прибывающих в США беженцев. В руках участников мероприятия можно увидеть плакаты, гласящие: «Нет запрету, нет стене» и «Добро пожаловать, беженцы».

Таким образом американцы выступают против подписанного 25 января президентом США Дональдом Трампом указ об охране государственной границы, по которому должно начаться строительство стены на границе с Мексикой. Вопрос о сроках и цене строительства до сих пор остается открытым.

Реакция Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал на своей странице в микроблоге Twitter, что он полностью поддерживает план президента Трампа по возведению стены на границе США с Мексикой.

В свою очередь МИД Мексики выразил удивление и серьезное разочарование словами премьер-министра. При этом во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что уважают и восхищаются еврейским народом и особенно еврейской общиной Мексики, «которая каждый день способствует строительству свободной, справедливой и процветающей страны».

Телефонный разговор Путина и Трампа

Резюмируя состоявшийся ранее телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом, официальный Кремль сообщил, что президенты общались на тему стабилизации отношений между двумя державами. Более того, были затронуты такие вопросы как восстановление торговых связей, международный терроризм, ситуации в Украине и на Корейском полуострове, а также координации военных действий против ИГ и других террористических группировок в Сирии.

США начинают настоящую борьбу с исламистами на Ближнем Востоке

В минувшую субботу президент Трамп подписал три исполнительных документа, которые нацелены на лоббирование, реорганизацию Совета национальной безопасности и план победы над ИГ.

Более того, 45-й президент Соединенных Штатов предписал своей администрации найти новых зарубежных партнеров, которые бы помогли Вашингтону вести настоящую борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Санкции снять!

Лидер Христианско-Социального союза в Баварии Хорст Зеехофер, обращаясь к пока еще действующему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, призвал к снятию санкций, введенных в отношении Российской Федерации Европой и Соединенными Штатами Америки за якобы «вторжение» в Крым. Более того он напомнил, что российская стороне никогда не вводила свои войска на территорию Донбасса.

По словам Зеехофера, от введенных ранее экономических ограничений больше страдает не Россия, а вся Европа.