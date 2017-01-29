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Врачи узнали о влиянии болезней сердца на слух

Врачи узнали о влиянии болезней сердца на слух

15:18  29 Января 2017
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Врачи узнали о о влиянии болезней сердца на проблемы со слухом

Вашингтон, 29 января. Отоларингологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего выявили связь между болезнями сердца и потерей слуха.

Согласно предварительной информации, микротравмы кровеносных сосудов внутреннего уха и недостаточный кровоток могут вызвать потерю слуха.

Напомним, ранее американские ученые поведали о том, что болезни сердечно-сосудистой системы отрицательно сказываются на функционировании всего мозга.

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Алексей Громов
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