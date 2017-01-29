Житель ДНР получил ранения при обстреле Донецка украинскими силовиками

Донецк, 29 января. Мирный житель Донецка получил ранение при обстреле города со стороны украинских силовиков. Об этом сообщил начальник штаба оперативного командования ДНР Руслан Якубов.

Уточняется, что украинский снаряд угодил в здание автосервиса по адресу улица Куйбышева, 155б. В результате разрыва снаряда был ранен мирный житель. О степени тяжести ранения и состоянии пострадавшего информации нет.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ погиб один ополченец ДНР. Еще один получил осколочные ранения. Утром ВСУ предприняли попытку наступления в районах Авдеевки и Ясиноватой, буквально усыпав город и близлежащие села минами и артснарядами, число которых почти достигло тысячи.