ДНР: репортеры НТВ попали под огонь ВСУ в Донбассе

Донецк, 29 января. Съемочная группа российского федерального телеканала НТВ попала под обстрел ВСУ в Макеевке во время записи репортажа. Об этом рассказал корреспондент канала Даниил Левин, передает Донецкое агентство новостей.

Около 14.00, когда журналисты брали интервью у местных жителей в обстрелянных накануне ВСУ районах Макеевки, начался обстрел Вокруг было много мирных жителей, всем пришлось в целях безопасности упасть на землю. Сотрудники НТВ покинули зону обстрела и находятся сейчас в безопасном месте.

Ранее Национальная служба новостей сообщала об обстреле Макеевки украинскими силовиками.