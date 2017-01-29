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Новороссия
ДНР: репортеры НТВ попали под огонь ВСУ в Донбассе

ДНР: репортеры НТВ попали под огонь ВСУ в Донбассе

15:13  29 Января 2017
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ДНР: репортеры НТВ попали под огонь ВСУ в Донбассе

Донецк, 29 января. Съемочная группа российского федерального телеканала НТВ попала под обстрел ВСУ в Макеевке во время записи репортажа. Об этом рассказал корреспондент канала Даниил Левин, передает Донецкое агентство новостей.

Около 14.00, когда журналисты брали интервью у местных жителей в обстрелянных накануне ВСУ районах Макеевки, начался обстрел Вокруг было много мирных жителей, всем пришлось в целях безопасности упасть на землю. Сотрудники НТВ покинули зону обстрела и находятся сейчас в безопасном месте.

Ранее Национальная служба новостей сообщала об обстреле Макеевки украинскими силовиками.

Таисия Григорьева
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