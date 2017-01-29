ИГ возникло в результате политики Обамы — премьер-министр Ирака

Багдад, 29 января. Глава правительства Ирака Нури аль-Малики объявил, что основной причиной возникновения террористической группировки «Исламское государство» была внешняя политика бывшего президента США Барака Обамы, который пытался использовать террористические группы для свержения правительства Ирака. По словам аль-Малики, США использовали такую политику не в первый раз.

«Группировка ИГИЛ не возникла на ровном месте, — заявил премьер-министр Ирака в связи с прозвучавшими ранее заявлениями президента Дональда Трампа. — Подобно тому, как «Талибан» был создан США для борьбы с Советским Союзом в Афганистане, США и администрация Обамы стояли за созданием ИГИЛ. Это сказал Трамп и то же самое обсуждали несколько высокопоставленных членов Конгресса».

Напомним, как сообщала «Газета.ru», в ходе своего выступления Трамп заявил, что условия для возникновения ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в РФ решением Верховного суда) возникли после того как большая часть войск США покинула Ирак в 2011 году.