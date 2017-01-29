Припаркованные автомобили утонули в кипятке из-за аварии в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 января. В Петербурге в результате прорыва трубы припаркованные машины затопило кипятком. ЧП произошло на Искровском проспекте в Невском районе города.

ЧП произошло около четырех часов утра в воскресенье. Авария на теплотрассе произошла между домами №26 и №28. По словам очевидцев, припаркованные здесь автомобили затопило кипятком. На месте происшествия прибыли сотрудники ДПС, а также бригады ГУП «ТЭК». Теплоэнергетики перекрыли отопление и горячее водоснабжение домов, попавших в зону аварии.

Последствия прорыва обещали устранить к полудню.

