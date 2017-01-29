Ученые обнаружили в теле человека клетки-зомби

Вашингтон, 29 января. После смерти человека некоторые клетки организма продолжают поддерживать свою жизнедеятельность. Об этом рассказали американские ученые, которые провели исследование.

Согласно предварительным данным, в отдельных стволовых клетках продолжается превращение наследственной информации ДНК в белки и РНК. Они перестают функционировать через несколько суток.

Напомним, ранее биологи из Йельского университета изучили причины повышенной агрессивности раковых клеток.

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