Бежавшую в Дагестан нижегородскую школьницу спали от «карьеры» смертницы ИГ

Махачкала, 29 января. Сотрудникам ФСБ удалось вызволить из плена боевиков ИГ в Дагестане одиннадцатиклассницу, которую пытался завербовать один из террористов.

Сообщается, что девочка жила и училась в Нижнем Новгороде. В Интернете она познакомилась с молодым человеком. Чтобы встретиться с ним, девушка бежала из дома в Дагестан, передает ТАСС.

Новый «друг», поначалу обещавший девушке золотые горы, после ее приезда резко переменился и стал требовать от нее беспрекословного повиновения, а также угрожал физической расправой в случае если она не будет выполнять его требования. На протяжении нескольких дней девушка была в плену у боевиков ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ) в некоем горном ауле, пока на помощь не пришли сотрудники ФСБ.

По некоторым сведениям, боевики хотели превратить наивную девушку в террористку-смертницу.