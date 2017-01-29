Боевики «Правого сектора» расстреляли бегущих солдат ВСУ под Авдеевкой

Донецк, 29 января. Сегодня утром боевики украинской националистической организации «Правый сектор» открыли огонь по бойцам Вооруженных сил Украины, отступавшим после попытки прорыва обороны Донецкой народной республики. Как сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, в результате атаки заградотряда силы ВСУ понесли значительные потери.

Утром взвод военнослужащих ВСУ предпринял попытку прорыва в районе Авдеевки и Ясиноватой, однако был отбит. Во время отхода украинских сил по военнослужащим был открыт огонь с украинской стороны.

«Вероятней всего, боевики террористической организации «Правый сектор» вели в данном случае заградительный огонь по своим подразделениям, чтобы не допустить их отхода на исходные позиции», — заявил Эдуард Басурин, отметив, что по данным разведки ДНР, в результате работы заградотряда украинские силовики потеряли девять человек убитыми и 15 ранеными.