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Происшествия
Выпавший из окна многоэтажки москвич оказался владельцем ночного клуба

Выпавший из окна многоэтажки москвич оказался владельцем ночного клуба

14:52  29 Января 2017
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Выпавший из окна многоэтажки москвич оказался владельцем ночного клуба

Москва, 29 января. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели мужчины, выпавшего из окна многоэтажки в центре Москвы, сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Трагедия произошла днем 29 января. По словам Ивановой, «…на козырьке одного из жилых домов по Шмитовскому проезду было обнаружено тело 41-летнего мужчины с повреждениями, характерными для падения с большой высоты».

Пострадавший скончался на месте происшествия. Идет доследственная проверка. Сейчас опрашиваются очевидцы происшествия, передает ТАСС.

По информации источника в правоохранительных органах, погибший, вероятно, был одним из учредителей столичного ночного клуба Soho Rooms. Есть информация, что перед инцидентом он поссорился со своей девушкой.

Таисия Григорьева
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