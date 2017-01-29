Человек без Родины: соцсети посоветовали предательнице Степановой искать счастье на Луне

Москва, 29 января. Информатор WADA Юлия Степанова заявила, что не собирается возвращаться в Россию и останется в США. Только там, по ее словам, она чувствует себя в безопасности. Кроме того, легкоатлетка рассказала, что ей нравится выступать под нейтральным флагом. Признания спортсменки широко обсуждают в Сети. Возмущенные пользователи поразились удивлению Степановой о том, что «ее не перестали ненавидеть». В многочисленных обращениях к девушке комментаторы поспешили заверить ее, что отношение к ней не изменится никогда.

«Из-за нее недопуск паралимпийской сборной. Уже это никогда нельзя простить», — пишет zej monegask. «Ненавидят и правильно делают. Сама употребляла допинг, а на других наговаривала... Столько «чистых» спортсменов в итоге мимо Рио пролетели», — согласились с ним другие участники обсуждения.

А вот обещания спортсменки никогда не вернуться в Россию пользователей только порадовали. «И это очень хорошо, что такое существо далеко от России!», — отметили они. А в ответ на слова «о безопасности вдали от РФ» в соцсетях заметили, что «если сильно кому-то насолить, то безопасно не будет даже на Луне».

Настоящее отвращение вызвали заявления Степановой о выступлениях под нейтральном флагом. «Мне нравится быть нейтральным спортсменом». Человек без Родины, без флага… «Да и там не хотят, чтобы я возвращалась» — там — это где дом, мама, папа, друзья — и все это, продать за несколько баксов… мерзко..», — считают в Рунете. «Мамзель довольно точно определила свое положение до конца дней своих. Оно — нечто…хм… нейтральное. И Родины теперь нет, и тем, кому «подлизывала» — уже особо не нужна?», — заметил vortun. Более того, по мнению scorcat, отвечать за грехи Степановой будут еще четыре поколения ее семьи.