Тигр разорвал на куски любопытного посетителя китайского зоопарка
Пекин, 29 января. Тигр растерзал посетителя в китайском городе Нинбо, который расположен на северо-востоке провинции Чжэцзян в Китайской Народной Республике. Об этом в воскресенье сообщает информационный портал «Сина».
По данным портала, посетитель перебрался через забор в ту зону, где прогуливались хищные животные, как раз в тот момент, когда их кормили работники учреждения. В один из моментов тигра внезапно набросился на мужчину и нанес ему серьезнейшие раны. Медики боролись за его жизнь, но в результате пострадавший мужчина умер в больнице.
Также сообщается, что нападавший тигр был застрелен.
Man attacked by tiger at zoo in Ningbo, East China NEWS >> https://t.co/itl3WQFqP9 #news #post #press pic.twitter.com/goYkEgPCAl— TubeNews en (@tubenewsen) January 29, 2017
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