Тигр разорвал на куски любопытного посетителя китайского зоопарка

Пекин, 29 января. Тигр растерзал посетителя в китайском городе Нинбо, который расположен на северо-востоке провинции Чжэцзян в Китайской Народной Республике. Об этом в воскресенье сообщает информационный портал «Сина».

По данным портала, посетитель перебрался через забор в ту зону, где прогуливались хищные животные, как раз в тот момент, когда их кормили работники учреждения. В один из моментов тигра внезапно набросился на мужчину и нанес ему серьезнейшие раны. Медики боролись за его жизнь, но в результате пострадавший мужчина умер в больнице.

Также сообщается, что нападавший тигр был застрелен.