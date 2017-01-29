Ополченец ДНР погиб и еще один получил ранения при обстрелах со стороны ВСУ

Донецк, 29 января. Ополчение ДНР понесло потери в результате обстрелов со стороны ВСУ: один защитник ДНР погиб, еще один был ранен. Об этом сообщил замкомандующего оперативным командованием Эдуард Басурин.

Уточняется, что один ополченец был сегодня убит, а второй получил осколочные ранения.

Ранее сообщалось, что утром ВСУ попытались пойти в атаку в районе Авдеевки и Ясиноватой, однако потерпели неудачу и были вынуждены отступить. В результате украинские военные подвергли артиллерийскому и минометному обстрелу прифронтовые территории ДНР.