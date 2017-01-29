Немецкие ученые создали тест крови для выявления рака на ранних стадиях

Берлин, 29 января. Немецкие медики разработали специальный тест крови, который позволяет определить наличие у пациента ракового заболевания даже на самых ранних стадиях. С соответствующим заявлением выступили представители министерства здравоохранения ФРГ.

Общеизвестно, что раннее определение наличия онкологического заболевания резко повышает шансы пациента на выживаемость, поскольку на ранней стадии у врачей есть много вариантов для проведения терапии. Кроме того, как отмечают ученые, тест позволит выявить вновь возникшее раковое заболевание в организме. Разработка системы тестирования проходила в офисе компании-разработчика, расположенном на территории американской Калифорнии. Система получила название «жидкой биопсии».

Как отмечают ученые, данная методика позволяет также получить «генетический портрет» опухоли, что может быть очень важным для ее лечения.

Напомним, как сообщала «Народная служба новостей», биологи из США выяснили, что раковые клетки способны имитировать клетки лимфатической системы.