Пушков посоветовал назвавшей Трампа свиньей Рианне посмотреть в зеркало

Москва, 29 января. Сенатор Алексей Пушков посоветовал раскритиковавшей главу США Дональда Трампа поп-певице Рианне вначале посмотреть в зеркало, прежде чем заявлять об аморальности кого-либо.

«Все публично матерящиеся и демонстративно обнажающиеся, типа Мадонны и Рианны,называют Трампа «аморальным». Лучше бы посмотрелись в зеркало», — такую точку зрения выразил Пушков в микроблоге Twitter.

Ранее, как сообщает Национальная служба новостей, Мадонна нецензурно выругалась в микрофон на митинге против Трампа. А в воскресенье, 29 января, выяснилось, что Рианна постом в соцсети выразила недовольство иммиграционной политикой Дональда Трампа. Рианна, известная склонностью к страстным танцам и провокационным нарядам, посчитала уместным назвать главу государства «аморальной свиньей».

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