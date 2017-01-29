Меркель считает ошибкой решение США ограничить въезд беженцев

Берлин, 29 января. Канцлер ФРГ Ангела Меркель обеспокоена «ошибочным» решением президента США Дональда Трампа ограничить въезд в страну беженцев. Об этом в воскресенье заявил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт.

По словам Зайберта, члены немецкого кабинета министров намерены обсудить последствия планов Вашингтона для немецких граждан, имеющих двойное гражданство.

Напомним, ранее экс-госсекретарь Соединенных Штатов Америки Хиллари Клинтон раскритиковала миграционный указ нового главы государства Дональда Трампа.

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