Братик Шойгу появился у двухлетнего мальчика Путина под Владимиром

Владимир, 29 января. Дедушка новорожденного мальчика решил таким способом выразить благодарность экс-главе министерства чрезвычайных ситуаций, а ныне министру обороны России Сергею Шойгу за успешную работу. Об этом пишут местные СМИ.

Как стало известно, в воскресенье утром в городе Александрове, расположенном во Владимирской области, на свет появился мальчик, которого назвали Шойгу. Стоит отметить, что это кузен маленького жителя региона, которого в январе назвали Путин.

По словам дедушки малыша Рахмана Джураева, «Шойгу поднял с колен МЧС России и достоин того, чтобы внук носил имя в его честь».

По имеющейся информации, все необходимые документы в ЗАГС о регистрации рождения Шойгу подадут в начале недели. В ЗАГСе признались, что не видят оснований для того, чтобы отказаться регистрировать ребенка с таким именем.